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Denizli'de boşandığı eski eşini öldüren şahıs yakalandı

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Burdur'un Çavdır ilçesinde boşandığı eski eşini öldüren şahıs, Denizli'nin Çameli ilçesinde saklandığı dağ evinde yapılan operasyonla yakalandı. Olayda kullanılan suç aletleri de ele geçirildi.

DENİZLİ (İHA) – Burdur'un Çavdır ilçesinde boşandığı eski eşini önce tüfekle vurup sonra bıçaklayarak öldürüp kayıplara karışan şahsın Denizli'nin Çameli ilçesinde saklandığı dağ evinde yapılan operasyonla yakalandı.

Burdur'un Çavdır ilçesinde sabah 08.30 sıralarında bir otelde konaklayan Özlem Şımarık, 14 Ocak tarihinde boşandığı T.Y. isimli eski eşi tarafından otel odasında tüfekle ve bıçakla yaralandı. Şımarık, kaldırıldığı Çavdır Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Meydana gelen kasten öldürme suçuyla ilgili, olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan firari T.Y. isimli şahsın ve kaçmasına yardım eden 5 kişinin yakalanmasına yönelik, emniyet ekipleri tarafından yürütülen titiz çalışmalar neticesinde T.Y isimli şahıs Denizli'nin Çameli ilçe merkezinde bulunan bir dağ evinde olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonda dağlık alana kaçmaya çalışırken yakalanan T.Y. gözaltına alındı.

Olayda kullanılan suç aleti tüfek ve bıçak şahısla birlikte ele geçirildi. Ayrıca şüpheli şahsın kaçmasına yardım ettiği tespit edilen 5 kişi yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Denizli Burdur Çameli Olay Yakalama Cinayet Gözaltı Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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