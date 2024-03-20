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Denizli'de bonzai operasyonu: 350 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi

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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucuya yönelik yaptığı operasyonda 350 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ham maddesi ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı'nca Denizli'nin Sarayköy ilçesinde İstanbul'dan uyuşturucu ham maddesi getiren şahıslara yönelik yapılan operasyonda 350 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ham maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alınırken, şüpheli 4 kişi ise tutuklandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sarayköy Jandarma Denizli Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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