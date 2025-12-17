Haberler

Şüpheli çantayı sahibi kontrollü patlama sırasında koşarak aldı

Şüpheli çantayı sahibi kontrollü patlama sırasında koşarak aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'de bir otobüs durağında bırakılan sahipsiz çanta nedeniyle bomba paniği yaşandı. Polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak müdahale hazırlığı yaparken, çanta sahibinin unuttuğu çantayı alarak bölgeden uzaklaşması paniğe sebep oldu.

Denizli'de bir otobüs durağında bırakılan sahipsiz çanta nedeniyle bomba paniği yaşandı. Polis ekipleri şüpheli pakete müdahale hazırlığı yaparken, çanta sahibi unuttuğu çantayı koşarak gelip aldı.

Edilen bilgiyle göre, Denizli Valilik otobüs duraklarında bulunan şüpheli çanta vatandaşların dikkatini çekti. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çantada yaptığı incelemeler sonucunda şüpheli olduğunu düşünerek, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Bomba imha ekiplerinin bölgeye gelmesiyle kontrollü patlatma işlemi için hazırlıklar başladı. Tüm hazırlıların yapılıp çantanın güvenli şekilde imhası sırasında çantasını unutulduğunu iddia eden bir kişi, koşarak güvenlik şeridini aşmak istedi. Ekiplerin uyarılarına rağmen çantaya doğru ilerleyen vatandaş, bir anda çantayı alarak bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Bu hareket, hem ekipler hem de çevredeki vatandaşlar arasında kısa süreli bir büyük paniğe yol açtı.

Çanta sahibinin yapılan kimlik kontrolü ve sorgulamasında, çantanın kendisine ait olduğu ve otobüs beklerken dalgınlıkla unuttuğu anlaşıldı. Çantanın sahibine gerekli uyarılar yapılarak unutulan eşyası teslim edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı

Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı
Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Boşanma davasında algıları yıkan 'nafaka' kararı

Boşanma davasında algıları yıkan karar
Börek tezgahında fareler cirit attı

Börek tepsilerinin arasında fareler cirit attı
Türkiye'yi alarma geçiren serseri İHA! Vur emri Eskişehir'den verilmiş

Ankara'yı alarma geçiren serseri İHA! Vur emriyle füzeler ateşlendi
'İlaçtır' dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu

"İlaçtır" dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu
Boşanma davasında algıları yıkan 'nafaka' kararı

Boşanma davasında algıları yıkan karar
Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar
Messi, Hindu tanrısı Hanuman'ı ziyaret etti

Onu daha önce böyle görmediniz!
Akaryakıta gece yarısı bir büyük indirim daha geldi

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Sessiz sedasız dev bir indirim geldi
3 harfli markette bozuk tavuk skandalı

Skandal görüntüler 3 harfli markette kaydedildi
Sinan Burhan, 'Otel sahibi Turizm Bakanı olamaz' diyen CHP'yi fena köşeye sıkıştırdı

Ünlü gazeteci, canlı yayında CHP'yi fena köşeye sıkıştırdı
Galatasaray'dan gece yarısı Icardi açıklaması

Galatasaray'dan gece yarısı Icardi açıklaması
Güllü'nün oğlu, 'Ablan anneni öldürebilir mi?' sorusuna böyle yanıt verdi: Bir kişi için yapabilir

Tuğberk'ten "Ablan anneni öldürebilir mi?" sorusuna korkunç yanıt
Eldiven takıp yaşlı adamı dövdü! Huzurevinde vicdanları sızlatan görüntüler

Vicdanları sızlatan görüntüler! Eldiven takıp yaşlı adamı dövdü
title