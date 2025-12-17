Şüpheli çantayı sahibi kontrollü patlama sırasında koşarak aldı

Denizli'de bir otobüs durağında bırakılan sahipsiz çanta nedeniyle bomba paniği yaşandı. Polis ekipleri şüpheli pakete müdahale hazırlığı yaparken, çanta sahibi unuttuğu çantayı koşarak gelip aldı.

Edilen bilgiyle göre, Denizli Valilik otobüs duraklarında bulunan şüpheli çanta vatandaşların dikkatini çekti. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çantada yaptığı incelemeler sonucunda şüpheli olduğunu düşünerek, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Bomba imha ekiplerinin bölgeye gelmesiyle kontrollü patlatma işlemi için hazırlıklar başladı. Tüm hazırlıların yapılıp çantanın güvenli şekilde imhası sırasında çantasını unutulduğunu iddia eden bir kişi, koşarak güvenlik şeridini aşmak istedi. Ekiplerin uyarılarına rağmen çantaya doğru ilerleyen vatandaş, bir anda çantayı alarak bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Bu hareket, hem ekipler hem de çevredeki vatandaşlar arasında kısa süreli bir büyük paniğe yol açtı.

Çanta sahibinin yapılan kimlik kontrolü ve sorgulamasında, çantanın kendisine ait olduğu ve otobüs beklerken dalgınlıkla unuttuğu anlaşıldı. Çantanın sahibine gerekli uyarılar yapılarak unutulan eşyası teslim edildi. - DENİZLİ