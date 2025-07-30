Denizli'de Bisikletli Adam Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Denizli'de Bisikletli Adam Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti
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Çivril ilçesinde mesai sonrası bisikletiyle evine dönen Mehmet Yeni, otomobilin çarpması sonucu şarampole savrularak hayatını kaybetti. Kaza sonrasında bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde mesaisi bittikten sonra bisikletiyle evine giderken otomobilin çarpması sonucu şarampole savrulan şahıs hayatını kaybetti.

Kaza, Çivril ilçesi Yamanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat işlerinde çalışan Mehmet Yeni (52), mesaisi bittikten sonra Kocayaka Mahallesi'ndeki evine gitmek için bisikleti ile yola çıktı. Yeni, eve dönüş yolunda Yamanlar Mahallesi'nde arkasından gelen Kerim M. idaresindeki yabancı plakalı otomobilini çarpması ile şarampole savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yeni'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet Yeni'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda kısa süreliğine tek yönlü olarak sağlanan trafik, çalışmaların bitmesiyle eski haline döndü. Kazaya karışan araç sürücüsünün yaz tatilini geçirmek için memleketine geldiği öğrenildi. Sürücü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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