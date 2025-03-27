Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı

Milli sporcu ve babasının öldüğü faciada ilk gözaltı
CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı

CHP, Cumhurbaşkanı adayını oy birliğiyle kararlaştırdı
Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı

İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de 10 gün boyunca yayın duracak

RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de günlerce yayın duracak

Denizli'de Balkonundan Atlayan Genç Yaralandı

Denizli'de Balkonundan Atlayan Genç Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

17 yaşındaki İ.Y., psikolojik sorunları nedeniyle yaşadığı apartmanın üçüncü katından atladı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Denizli'de yaşadığı apartmanın üçüncü katındaki daireden atlayan 17 yaşındaki genç yaralandı.

Olay, sabah karşı Pamukkale ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 17 yaşındaki İ.Y., yaşadığı apartmanın üçüncü katındaki dairenin balkonuna çıktı. Balkondaki genci fark eden çevre sakinleri, 112 Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri ve vatandaşların tüm çabalarına rağmen ikna olmayan genç, kendisini üçüncü kat balkonundan boşluğa bıraktı.

Zemine çakılan gencin kolu kırıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan genç, ambulansla üniversite hastanesine sevk edildi. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title