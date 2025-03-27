Denizli'de Balkonundan Atlayan Genç Yaralandı

Denizli'de yaşadığı apartmanın üçüncü katındaki daireden atlayan 17 yaşındaki genç yaralandı.

Olay, sabah karşı Pamukkale ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 17 yaşındaki İ.Y., yaşadığı apartmanın üçüncü katındaki dairenin balkonuna çıktı. Balkondaki genci fark eden çevre sakinleri, 112 Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri ve vatandaşların tüm çabalarına rağmen ikna olmayan genç, kendisini üçüncü kat balkonundan boşluğa bıraktı.

Zemine çakılan gencin kolu kırıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan genç, ambulansla üniversite hastanesine sevk edildi. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ