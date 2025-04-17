Denizli'de Bakımdan Çıkan Otomobil Alev Aldı

Tamirhaneden çıkan otomobil bir anda alev topuna döndü

DENİZLİ - Denizli'de bakımdan yeni çıkan otomobil bir anda alev aldı. Çevredeki esnaflar yangın tüpleriyle müdahale etti.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde 2292 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ferdi Adam, 20 DY 242 plakalı Fiat marka otomobilini bakımdan aldı. Seyir halindeyken motor kısmından arıza sesleri gelmeye başlayan otomobil bir anda ateş topuna döndü. Otomobilin motor kısmından aniden alevlerin yükseldiğini gören Ferdi Adam hemen arabadan indi. Aracın yandığını gören esnaflar hemen yangın tüplerini alarak Adam'ın yardımına koştu ve yangını müdahale etti. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yangını ihbarda bulundu. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından alevler söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Arabasını bakımdan yeni çıkarttığını belirten Ferdi Adam, "Sanayiden çıktım ardından arabadan ses gelmesi ile alev yükseldi. Benzin hortumlarını falan yeni değiştirdim. Motor kısmından alev yükselince şükür hızlıca arabadan indiydim. Çevredeki esnaf hemen yangın tüpleri ile yardımcı oldu. Tam olarak neden kaynaklandı da alevler yükseldi anlayamadım. LPG'de kapalıydı şükür canıma değil mala geldi" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.