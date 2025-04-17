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Denizli'de Bakım Sonrası Alev Alan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

Denizli'de Bakım Sonrası Alev Alan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, bakım sonrası seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araçtan inen sürücü, çevredeki esnafın yardımıyla kurtuldu.

Denizli'de bakım sonrası alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesinde 2292 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ferdi Adam, 20 DY 242 plakalı Fiat marka otomobilini bakımdan aldı. Seyir halindeyken otomobil motor kısmından bir anda alev aldı. Araçtan inen Adam'ın yardımına çevredeki esnaf koştu. Vatandaşların yangın tüpleriyle müdahale ettiği yangın kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülerek kontrol altına alındı. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yaşananları anlatan Ferdi Adam aracını bakımdan yeni çıkarttığını belirterek, "Sanayiden çıktım ardından arabadan ses gelmesi ile alev yükseldi. Benzin hortumlarını falan yeni değiştirdim. Motor kısmından alev yükselince hızlıca arabadan indim. Çevredeki esnaf yangın tüpleri ile yardımcı oldu. Tam olarak neden kaynaklandı anlayamadım. LPG de kapalıydı. Şükür canıma değil mala geldi" dedi. - DENİZLİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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