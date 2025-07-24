Denizli'de Araç Yangını Orman yangınına Sebep Oldu

Denizli'de Araç Yangını Orman yangınına Sebep Oldu
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde park halindeki bir aracın yanması, alevlerin ormana sıçramasına neden oldu. İtfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahelesiyle yangın kontrol altına alındı.

Denizli'de araç yanması başlayan orman yangını ekiplerin kısa süredeki müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Pamukkale ilçesi Karakurt Mahallesi' Vali Recep Yazıcıoğlu baraj göleti bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; park halindeki araç henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Araç sürücüsünün kendi imkanlarıyla müdahalesi sonuçsuz kalınca 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Yanan araç nedeniyle alevler bir yandan ormana sıçradı. Ormanlık alana sıçrayan yangına ekipler kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin cansiperane mücadelesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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