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Denizli'de 6. kattan atlayan genç yaşamını yitirdi

Denizli'de 6. kattan atlayan genç yaşamını yitirdi
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir apartmanın 6. katından atlayan 27 yaşındaki M.H, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay sonrası sağlık ekipleri ile polis bölgeye sevk edildi. Cenaze otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

Denizli'de bir apartmanın 6. katından atlayan genç hayatını kaybetti.

Olay, Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.H (27), 6 katlı apartmanın 6. katından kendisini aşağıya bıraktı. Çevredeki vatandaşlar şahsa müdahale etmek için koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri M.H'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden M.H'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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