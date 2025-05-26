Denizli'de Apart Dairesinde Gizli Kamera Skandalı

Denizli'de Apart Dairesinde Gizli Kamera Skandalı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Pamukkale İlçesi'nde bir ev sahibi, dönüştürdüğü apart dairelerin üçlü prizlerine gizli kameralar yerleştirdi. Kiracının ihbarı sonrası gözaltına alınan ev sahibi M. F., tutuklandı.

Denizli'de üniversite bölgesinde, dönüştürdüğü evinin üç odasını apart dairesi olarak kiraya veren ev sahibinin, üçlü prizlere gizli kamera yerleştirdiği ortaya çıktı. Yapılan ihbar üzerine ev sahibi gözaltına alındı.

Olay, Denizli'nin Pamukkale İlçesi Kınıklı Mahallesinde Bursa Caddesi altında günlük kiraya verilen apart işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin alt katını bölerek 3 apart dairesine dönüştüren ev sahibi M. F., apart dairelerini günlük olarak kiraya veriyordu. Odalardan birisini kiralayan müşterinin dikkatini duvardaki üçlü prizin içerisinde yanan ışık çekti. Durumdan şüphelenen kiracı odadaki yatağa görecek şekilde konumlandırılmış üçlü prizi sökerek çıkarttı. Üçlü prizin içerisine gizlenmiş kamera ve ona bağlı hafıza kartını bulan kiracı oda içerisindeki ikinci bir üçlü prizi sökünce benzer bir manzara ile karşılaştı. Kiracının durumu ihbar etmesi üzerine iskana polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin diğer iki oda da yaptığı incelemelerde aynı şekilde kurulmuş gizli kamera düzeneklerini olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alına M. F. adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye'de eğitim veren üniversite 8 asırlık geleneği yaşatıyor

Görüntü Türkiye'deki bir üniversiteden! 8 asırlık gelenek yaşatılıyor
Amerikalı Citi Bank altın fiyatları için tahminlerini güncelledi

Amerikalı ünlü banka altın için tahminini değiştirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boş araziye çağırdığı oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü

Boş araziye çağırdığı oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü
Galatasaraylı genç futbolcu Yenikapı'da yuhalandı

Galatasaraylı genç futbolcu Yenikapı'da yuhalandı
Ev ve arsada fahiş fiyatı bitirecek hamle! 81 ilde devreye alınacak

Fahiş fiyatı bitirecek hamle! Tarih verildi, 81 ilde başlayacak
Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok

Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok
Davutoğlu: AK Parti beni kaybetmeseydi, yüzde 60'larda iktidarda olurdu

İddialı sözleri yayına damga vurdu: AK Parti beni kaybetmeseydi...
Düğün salonunda taş kemer devrildi: Doktor öldü, eşi ağır yaralandı

Düğün salonunda facia! Doktor öldü, eşi ağır yaralandı
Gizem Karaca, doğuma haftalar kala belirginleşen karnını sergiledi

Gizem Karaca'dan sade ama çarpıcı hamilelik karesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.