Denizli'de Alkolle Kaza Yapan Otomobil, Kaldırıma Çarptı: 4 Yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma sonra ise 100 metre sürüklenerek karşı şeritteki kaldırıma çarptı. Olayda 4 şahıs yaralanırken kaza sonrasında 2 şahıs ise olay yerinden kaçtı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 20 AGG 818 plakalı otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kendi şeridindeki kaldırıma ardından ise yaklaşık 100 metre sürüklenerek karşı şeritteki kaldırıma çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak bulunan, Ü.İ.A., Ö.A., A.S., N.B. isimli şahıslar yapılan alkol testinden sonra alkollü çıktığı öğrenildi. Kazada otomobil kullanılamaz hale geldi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri araçta bulunan 4 şahıs olay yerinde ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye sevk etti. Kaza sonrasında olay yerinden 2 şahsın kaçtığı öğrenilirken geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldığı bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ