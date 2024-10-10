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Denizli'de Alkolden Öldüğü İddia Edilen Genç Adam Evinde Bulundu

Denizli'de Alkolden Öldüğü İddia Edilen Genç Adam Evinde Bulundu
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Pamukkale ilçesinde 34 yaşındaki Ali Aktaş, evinde ölü bulundu. Alkolden hayatını kaybettiği öne sürülen Aktaş'ın cenazesi adli tıpa kaldırıldı ve kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu. Alkolden hayatını kaybettiği iddia edilen şahsın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıpa kaldırıldı.

Olay, Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kendisinden haber alınamayan Ali Aktaş (34)'ın yakınları yaşadığı apartmana geldi. Yakınları kendisini bir türlü ulaşamayınca durumu 112 Acil Sağlık Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Apartmanda yaşadığı eve giren ekipler incelemelerin ardından Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerin ardından Aktaş'ın alkolden dolayı hayatını kaybettiği iddia edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli tıp morguna kaldırılan Aktaş'ın cansız bedeninin kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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