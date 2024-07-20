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Denizli'de alkol ve dikkatsizlik nedeniyle meydana gelen trafik kazaları KGYS görüntüleriyle paylaşıldı

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Denizli Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, kent genelinde meydana gelen trafik kazalarının nedenlerini ve sonuçlarını Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntüleriyle basın mensuplarıyla paylaştı. Alkol ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen ölümlü ve yaralamalı kazaların görüntüleri, ihmalin neden olduğu acı manzaraları ortaya koydu.

Denizli'de alkol ve dikkatsizliğin neden olduğu bazı trafik kazalarının Kent Güvenlik yönetim Sistemi (KGYS) görüntüleri paylaşıldı.

Denizli Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, kent genelinde 2024 yılının ilk 6 aylık döneminde polis sorumluluk sahasında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin veri ve görüntüleri paylaştı. KGYS kameralarına yansıyan alkol ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen ölümlü ve yaralamalı kazalarda, ihmalin neden olduğu acı manzaralar dikkat çekti.

Kentteki son 2 yıla dair meydana gelen kazalara ilişkin bilgiler veren Emniyet Müdürü Sağdıç, yapılan denetimler sonucunda özellikle belirlenen bazı noktalarda uygulamaları arttırdıklarını ifade etti. Trafik kazalarını önlemek amacıyla hava ve kara araçlarıyla denetimleri yoğunlaştırdıklarını dile getiren Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, yapılan denetimlerin ardından olumlu sonuçlar alındığını kaydetti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yavuz Sağdıç Denizli trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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