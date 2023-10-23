Denizli'de Alkol Komasına Giren Şahıs Evinde Ölü Bulundu
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde evinde yakınları tarafından ölü bulunan 48 yaşındaki şahsın alkol komasına girdiği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde alkol komasına girdiği iddia edilen kişi evinde hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Muratdede Mahallesi'nde yaşayan E.B (48), yakınları tarafından evinde yerde hareketsiz şekilde bulundu.
İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri E.B'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Alkol komasına girdiği ileri sürülen E.B'nin cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa