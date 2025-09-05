Haberler

Denizli'de Akrabasını Tüfekle Vurarak Öldüren Zanlı 18 Gün Sonra Yakalandı

Denizli'nin Çardak ilçesi yakınlarındaki Afyonkarahisar'da, 17 Ağustos'ta akrabasını tüfekle vurarak öldüren Recep T., jandarmanın arama çalışmaları sonucunda saklandığı mağarada 18 gün sonra yakalandı.

Denizli'nin Çardak ilçesi yakını olan Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesi Akpınar bölgesinde kavga ettiği akrabasını tüfekle vurarak öldürdükten sonra olay yerinden kaçan zanlı jandarmanın takibi sonucu saklandığı mağarada 18 gün yakalandı.

Olay, 17 Ağustos tarihinde Denizli'nin Çardak ilçesi yakını olan Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesi Akpınar bölgesinde meydana geldi. Daha önce de kendi yakınlarından birisini silahla vurduğu ve farklı suçlardan hüküm giydiği iddia edilen Recep T., akşam saatlerinde uyuşturucu ve para alışverişi sebebiyle 3 çocuk babası Yusuf Ertürk'ü tüfekle vurarak öldürdü. Yusuf Ertürk'ü yanındaki tüfekle vuran zanlı Recep T. olay yerinden kaçtı. Jandarma ekipleri Recep T'yi bulmak için arama çalışmalarına başladı.

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli Recep T.' 18 gün sonra Akpınar köyü yakınlarındaki dağlık alanda ki saklandığı mağarada jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
