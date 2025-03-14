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Denizli'de Ağ Çekildi, Üreme Dönemindeki Balıklar Suya İade Edildi

Denizli'de Ağ Çekildi, Üreme Dönemindeki Balıklar Suya İade Edildi
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Denizli'nin Buldan ilçesinde, vatandaşların ihbarı ile sulama göletinde 500 metre balık ağı ele geçirildi. Ağdan kurtarılan üreme dönemindeki balıklar tekrar suya bırakıldı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde sulama göletinde ağ çekildiği ihbarında bulunan vatandaşlar sayesinde 500 metre ağ ele geçirildi. Ağlara takılan üreme döneminde olan tatlı su balıkları tekrardan suya iade edildi.

Olay, Buldan ilçesi Dımbazlar Mahallesi'nde bulunan sulama göletinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sulama göletinde ağ çekildiğini fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kontrolünde Buldan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ve ihbarda bulunan vatandaşlar gölete çekilen 500 metre civarındaki balık ağını toplayıp imha etti.

Ağdan çıkan sazan balıkları suya iade edildi. Buldan Kara Avcılar Derneği Başkanı Hakan Aytekin, ihbarda bulunan vatandaşlara teşekkür ederken benzeri durumlarla karşılaşıldığında 112 acil telefonu aracılığı ile yetkililere ihbarda bulunulması ricasında bulundu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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