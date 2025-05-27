Denizli'de Abartı Egzozlu Lüks Otomobile Cezai İşlem

Denizli'de Abartı Egzozlu Lüks Otomobile Cezai İşlem
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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, abartı egzozlu bir lüks otomobil sahibine 9 bin 267 TL para cezası uyguladı ve araç otoparka çekildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde abartı egzozlu lüks otomobil sahibine para cezası uygulandı ve otomobil otoparka çekildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin Merkezefendi İlçesi Üçler Bulvarı üzerinde yaptığı denetimlerde bir lüks otomobilde abartı egzoz tespit edildi. Abartı egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık veren otomobil sahibine polis ekipleri tarafından işlem yapıldı. Otomobil sahibine 9 bin 267 TL para cezası uygulanırken otomobil otoparka çekildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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