Şüphesinde haklı çıkan Umurlu Polis Merkezi ekiplerinin dikkati sayesinde Denizli'de 8 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli Aydın'da yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Umurlu Polis Merkezi ekipleri, şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Yapılan incelemede P.A. olduğu tespit edilen şüphelinin Denizli'de hırsızlık suçundan 8 yıl 2 ay 22 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Polis ekiplerinin dikkati sayesinde Aydın'da kıskıvrak yakalanan şüpheli P.A. gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN