Üye Girişi
Haberler

Denizli'de 8 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şüpheli Aydın'da Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Umurlu Polis Merkezi ekiplerinin dikkati sayesinde Denizli'de 8 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli Aydın'da yakalandı.

Şüphesinde haklı çıkan Umurlu Polis Merkezi ekiplerinin dikkati sayesinde Denizli'de 8 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli Aydın'da yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Umurlu Polis Merkezi ekipleri, şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Yapılan incelemede P.A. olduğu tespit edilen şüphelinin Denizli'de hırsızlık suçundan 8 yıl 2 ay 22 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Polis ekiplerinin dikkati sayesinde Aydın'da kıskıvrak yakalanan şüpheli P.A. gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Denizli Umurlu Aydın Güvenlik Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Görüntülere valilikten açıklama geldi! Diyarbakır'da restoran 'şeriat' sloganlarıyla basılırken, polis ve bekçinin tavrı tartışma yarattı

Görüntülere valilikten açıklama geldi! Diyarbakır'da restoran "şeriat" sloganlarıyla basılırken, polis ve bekçinin tavrı tartışma yarattı

 İmamoğlu'ndan Bakan Yerlikaya'ya mülteci tepkisi: Verdiği rakama kendisi de inanmıyor

İmamoğlu'ndan Bakan Yerlikaya'ya mülteci tepkisi: Verdiği rakama kendisi de inanmıyor

 Kayseri'de diri fay hattı bulundu! Üreteceği deprem için test yapılacak

Kayseri'de diri fay hattı bulundu! Üreteceği deprem için test yapılacak

 Irak'a kaçmak isterken yakalandı! Adana'da 4 kişiyi öldüren damadın ifadesi ortaya çıktı

Irak'a kaçmak isterken yakalandı! Adana'da 4 kişiyi öldüren damadın ifadesi ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title