Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Denizli'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin tütün ve tütün mamulü kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 5 ton 610 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri kentte tütün ve tütün mamülleri kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Bir süre fiziki ve teknik takibe alınan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında şüpheli şahısların kullandığı araç durdurularak arama yapıldı. 3 şüpheli şahsın bulunduğu aracın dorsesinde yapılan aramalarda 5 ton 610 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. 3 şüpheli şahıs ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı