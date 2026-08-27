Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Denizli'de polis ekiplerince takibe alınan 2 araca uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 3 kilo 25 gram skunk maddesiyle yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonların deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Takibe alınan 2 araç durdurularak arama yapıldı.

Araçlarda ve içerisindeki 4 şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda; 3 kilo 25 gram skunk maddesi, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ile 30 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin yapılan GBT sorgusunda; "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından toplam 6 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen 4 şüpheliden 2'si hakkında adli kontrol kararı verilirken, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı