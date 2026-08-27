Haberler

Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'de polis ekiplerince takibe alınan 2 araca düzenlenen operasyonda 3 kilo 25 gram skunk maddesi ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Şüphelilerden birinin 6 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Denizli'de polis ekiplerince takibe alınan 2 araca uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 3 kilo 25 gram skunk maddesiyle yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonların deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Takibe alınan 2 araç durdurularak arama yapıldı.

Araçlarda ve içerisindeki 4 şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda; 3 kilo 25 gram skunk maddesi, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ile 30 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin yapılan GBT sorgusunda; "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından toplam 6 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen 4 şüpheliden 2'si hakkında adli kontrol kararı verilirken, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Deprem sanıldı, gerçek çok başka çıktı! Nepal'deki felakette bilanço ağırlaşıyor

Deprem sanıldı, gerçek başka çıktı! Bilanço ağırlaşıyor
CHP ve Yeni Parti ittifak yapacak

İttifak yapacaklar

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gece yarısı sokağa döküldüler! Deprem sandılar ama gerçek bambaşka çıktı

Deprem sanıp sokağa döküldüler ama gerçek bambaşka çıktı
Aziz Yıldırım'ı o halde gören herkes aynı yorumu yaptı

Maça damga vuran kare! Herkes aynı yorumu yaptı
İstanbul'da perişan halde Rus vatandaşı bulundu

İstanbul'da perişan halde bulundu! Tek isteği ülkesine geri dönmek
Yeşilköy sahilinde alarm! Bakanlığın incelemesi sürüyor, İBB'ye milyonluk ceza

Bakanlığın incelemesi sürüyor! İBB'ye milyonluk ceza
Mutlu aile tablosu! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan tatil pozları

Mutlu aile tablosu! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan tatil pozları
Rize'de yüzdüğü sırada kaybolan minik Arif'in cansız bedeni bulundu

Denizde kaybolan küçük Arif'ten haber var
İsrail iki ülkeye birden saldırdı! Lübnan’ı bombaladı, Suriye’ye karadan girdi

Gece yarısı iki ülkeye operasyon! Asker karadan girdi, evler basıldı