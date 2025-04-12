Denizli'de 3.9 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi

Denizli'de merkez üssü Çivril ilçesi olan 3.9 şiddetindeki orta büyüklükte bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre; Denizli'de 01.37 sularında bir deprem meydana geldi. Çivril ilçesi Kizilcayar Mahallesi merkezli depremin şiddet 3.9 olarak duyuruldu. Yer kabuğunun 7.06 kilometre derinliğinde gerçekleşen orta büyüklükteki deprem sonrası bazı vatandaşlar panik yaşadı. Çevre il ve ilçelerde de hissedilen depremle ilgili olarak şuana kadar bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi. - DENİZLİ