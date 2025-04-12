Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler! Sapıkça mesajları ifşa oldu

Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler! Sapıkça mesajları ifşa oldu
Türkiye'ye küfreden Yunan askerlerine hapis cezası

Türkiye'ye küfreden Yunan askerlerine hapis cezası
Silivri'de hakim karşısına çıkan İmamoğlu'nun savunmasının tam metni ortaya çıktı

İşte İmamoğlu'nun savunmasının tam metni
Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletme mühürlendi

Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletmeye çifte darbe

Denizli'de 3.9 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi

Denizli'de 3.9 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Çivril ilçesi merkezli 3.9 büyüklüğündeki deprem, yerin 7.06 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem sırasında bazı vatandaşlar panik yaşarken, çevre illerde de hissedildi. Şuana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi.

Denizli'de merkez üssü Çivril ilçesi olan 3.9 şiddetindeki orta büyüklükte bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre; Denizli'de 01.37 sularında bir deprem meydana geldi. Çivril ilçesi Kizilcayar Mahallesi merkezli depremin şiddet 3.9 olarak duyuruldu. Yer kabuğunun 7.06 kilometre derinliğinde gerçekleşen orta büyüklükteki deprem sonrası bazı vatandaşlar panik yaşadı. Çevre il ve ilçelerde de hissedilen depremle ilgili olarak şuana kadar bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi. - DENİZLİ

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.