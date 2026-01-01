Haberler

Denizli'de yılbaşı kutlamaları sakin geçti

Güncelleme:
Denizli'de 2026 yılına giriş kutlamaları huzur içinde gerçekleştirildi. Emniyet ve Jandarma ekipleri, kentin çeşitli noktalarında yoğun güvenlik önlemleri alarak olumsuzluk yaşanmasını önledi.

Denizli'de 2026 yılına giriş kutlamaları herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan, huzur ve güven ortamında tamamlandı. 31 Aralık gecesi boyunca Emniyet ve Jandarma ekipleri kent genelinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Denizli'de yılbaşı kutlamalarında, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sahada 321 ekip ve 2 bin 495 personel, Denizli İl Jandarma Komutanlığı tarafından ise 270 ekip ve 850 personel ile 24 saat esasına göre güvenlik sağlandı. Uygulama ve denetimler, yılbaşı gecesi boyunca aralıksız sürdürüldü. Yeni yıl kutlamalarının yoğunlaştığı Delikli Çınar Meydanı, Çamlık Kent Ormanı, Üniversite Kampüs Bölgesi ile Merkezefendi Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kış Festivali alanlarında güvenlik önlemleri en üst seviyede tutuldu. Vatandaşlar, yeni yılı müzik ve çeşitli etkinliklerle karşılarken, güvenlik güçleri herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekledi. Güvenlik güçlerinin yoğun denetimi ve vatandaşların hoşgörüsüyle Denizli'de yılbaşı eğlencesi olumsuzluk yaşanmadan tamamlandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
