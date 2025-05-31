Denizli'de 140 Hırsızlık Olayı ile 20 Milyon TL Kazanç Elde Eden Şahıs Tutuklandı

Denizli'de 140 Hırsızlık Olayı ile 20 Milyon TL Kazanç Elde Eden Şahıs Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de, JASAT ekipleri tarafından yapılan takip sonucunda, 7 ay boyunca kiralık araçlarla 140 hırsızlık olayı gerçekleştiren Şükrü A. gözaltına alındı. Tutuklanan şahsın hırsızlıklarından toplamda 20 milyon TL'lik bir kazanç sağladığı belirlendi.

Denizli'de, son yaptığı hırsızlık olayı ile Denizli İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ( Jasat ) tarafından mercek altına alınan şahısın kiralık araçlar ile 7 ayda yaptığı 140 hırsızlık olayından toplamda 20 milyon TL'lik haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Özellikle Eylül ayında kapatılan bir fabrika binasında hırsızlık yapan şahıs fabrikada eline geçtiyse çaldı. JASAT tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şahıs çıkartıldığı adli makam tarafından tutuklandı.

Olay, Denizli'nin Tavas İlçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli'nin Pamukkale İlçesi Cankurtaran Mahallesinde bir evde yaptığı son hırsızlık olayı ile, Denizli İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin takibine takılan şüpheli Şükrü A. hakkında yapılan incelemelerde dedektifleri bile şaşkına çeviren olaylar ortaya çıktı. Şükrü A.'nın Eylül 2024 tarihinden Mart 2025 Tarihine kadar olan 7 aylık geçmiş olaylarını mercek altına alan JASAT ekipleri şahısın 7 ayda 140 hırsızlık olayı gerçekleştirdiğini belirledi. Özellikle eylül ayında kapatılan bir fabrika binasında soygun yapan Şükrü A. fabrikaya her gün işe gider gibi giderek hırsızlık yaptığı ve bina fabrika içerisinden kapı, pencere, ranza, kalorifer peteği, kablo, musluk gibi eline ne geçtiyse çaldı. Olaydan habersiz fabrika yetkililerinin fabrikaya kontrol amaçlı geldiklerinde bomboş bina ile karşılaştılar. yaptığı hırsızları kiraladığı araçlarla yaptığı tespit edilen Şükrü A'nın 7 ayda ay da yaptığı 140 soygundan 20 milyon TL'lik haksız kazanç elde ettiği belirlendi. JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonla göz altına alınan Şükrü A. karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şükrü A. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca şüpheli Şükrü A.'nın hırsızlık ve borçlunun ödeme şartını ihlali gibi konulardan 8 adet sabıka kaydının olduğu ifade edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün! 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor

İşte belediyelere operasyonun en dikkat çeken ismi
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı

Belediyelere operasyondan ilk görüntüler! Balya balya dolar çıktı
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı

Türkiye'nin gündemine oturan meseleye Sedat Peker de dahil oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri bugün başladı

Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı
286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi, hala alışamadılar

286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi
Kebabın başkentinde evde at keserken suçüstü yakalandılar

Kebabın başkentinde atları keserken suçüstü yakalandılar
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Premier Lig'de forma giyen Türk futbolcuları üzen haber

Premier Lig'de forma giyen Türk futbolcuları üzen haber
Real Madrid'den Viktor Gyökeres'e dev teklif

Real Madrid'de Arda'nın önüne 80 milyon euroluk dev golcü
Bir döneme damga vuran Sezer Güvenirgil sağlık sorunları yaşıyor

Bücür Cadı'nın efsane isminden üzen haber! Bir döneme damga vurmuştu!
Millet hizmet beklerken belediye başkanı eğlencede!

Millet hizmet beklerken türkücü belediye başkanı eğlencede
İstanbul'da dev operasyon: 4,5 milyar TL'lik sahte döviz ele geçirildi

Jandarmanın el attığı her bavuldan balya balya para çıktı
Çiçeği burnunda damat Kerem'in ilk sözleri

Çiçeği burnunda damat Kerem'in ilk sözleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.