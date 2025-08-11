Denizli'de 14 Yaşındaki Çırak Motosiklet Kazası Geçirdi

Denizli'de 14 Yaşındaki Çırak Motosiklet Kazası Geçirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 14 yaşındaki bir genç, motosiklet ile seyir halindeyken iki otomobile çarparak yaralandı. Kazanın ardından sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Denizli'de sanayide çırak olarak çalışan 14 yaşındaki genç, motosiklet ile seyri sırasında aceleci davranışı sonucu iki otomobile çarparak savruldu. Kazada genç çocuk yaralandı.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi 3. Sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 14 yaşındaki genç, motosiklet ile seyir halindeyken, iki otomobile çarptı. Yola savrulan genç motosiklet sürücüsü kazada yaralanırken, kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde kavşağa gelen iki aracın durduğu görülüyor. Daha sonra yol hakkına sahip aracın hareket etmesiyle aceleci çırağın kavşağa kontrolsüz şekilde girmesi dikkatlerden kaçmadı. Aceleci ve kontrolsüz kavşağa giren çırak ardı ardına iki araca da çarparak yola savruldu.

Kazanın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan genç çırağın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi

Türkiye'den gidiyorlar! Kuyruğun ucu bucağı görünmedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın 'Başkentimizi Geri İstiyoruz' paylaşımı sonrası FBI Washington'da operasyon başlattı

Trump'ın talimatıyla FBI tutuklamalara başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.