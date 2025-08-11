Denizli'de 14 Yaşındaki Çırak Motosiklet Kazası Geçirdi

Denizli'de sanayide çırak olarak çalışan 14 yaşındaki genç, motosiklet ile seyri sırasında aceleci davranışı sonucu iki otomobile çarparak savruldu. Kazada genç çocuk yaralandı.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi 3. Sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 14 yaşındaki genç, motosiklet ile seyir halindeyken, iki otomobile çarptı. Yola savrulan genç motosiklet sürücüsü kazada yaralanırken, kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde kavşağa gelen iki aracın durduğu görülüyor. Daha sonra yol hakkına sahip aracın hareket etmesiyle aceleci çırağın kavşağa kontrolsüz şekilde girmesi dikkatlerden kaçmadı. Aceleci ve kontrolsüz kavşağa giren çırak ardı ardına iki araca da çarparak yola savruldu.

Kazanın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan genç çırağın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ