Denizli'de 128 Bin Kullanımlık Bonzai Ele Geçirildi

Denizli'de 128 Bin Kullanımlık Bonzai Ele Geçirildi
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Denizli'de narkotik polisleri, şüpheli bir araçta yaptıkları aramada 128 bin kullanımlık bonzai ele geçirdi. Uyuşturucu maddeyi satmaya çalışan şüpheli tutuklandı.

Denizli'de narkotik polislerinin şüpheli bir araçta yaptığı aramada, kaportanın farklı bölgelerine gizlenmiş 128 bin kullanımlık bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyi satamadan yakalanan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Denizli'ye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği yönünde alınan ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde belirlenen 3 şüpheli ve kullandıkları aracı takibe aldı. Denizli girişinde düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelilerin üzerlerinde ve kullandıkları araçta arama yapıldı.

Hassas burunlu narkotik köpeğinin uyarı verdiği noktaları açan narkotik polisleri, aracın motor kısmındaki farklı parçaların içerisine gizlenmiş vaziyette 20 parça halinde 128 bin kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai) ve 1 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alındıktan sonra "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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