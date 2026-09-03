Haberler

Denizli'de Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 104 Bin 870 Sentetik Hap Ele Geçirildi, 4 Tutuklama

Denizli'de Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 104 Bin 870 Sentetik Hap Ele Geçirildi, 4 Tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'de polis, il dışından getirilen 104 bin 870 sentetik ecza hapını ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçlamasıyla tutuklandı. Narkotik ekiplerinin 1 Eylül'de iki araca düzenlediği baskında, piyasaya sürülmek istenen haplar bulundu. Şüpheliler adliyeye sevk edildikten sonra mahkemece cezaevine gönderildi.

Denizli'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, il dışından temin edilerek piyasaya sunulmak istenen 104 bin 870 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında başarılı bir operasyona imza attı. 1 Eylül 2026 tarihinde il dışından kente uyuşturucu madde sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen 2 araca operasyon düzenledi. Araçlarda yapılan aramalarda piyasaya sürülmek istenen 104.870 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ülkenin turizm kentine bomba yağdı! Bölgeden gelen görüntüler korkunç

Denize girerken kabusu yaşadılar! Kente art arda bombalar yağdı
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Ahmet Davutoğlu'na soruşturma
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gündemi sarsan YPG iddiasına MSB'den yanıt

Gündemi sarsan YPG iddiasına MSB'den yanıt
Ronaldo oğlunun harcamalarını görünce şoke oldu! Kredi kartını anında kapattı

Babasının kartını patlattı! Harcadığı para servet değerinde
Trafikte dehşet anlar! Seyir halindeki Tır'ın dorsesi yola devrildi

Böyle kaza ne duyuldu ne görüldü! Olay anı kamerada
Sürücülerin canını sıkacak haber! Akaryakıta peş peşe zam

Bir günde ikinci kötü haber! Çifte zam geliyor
Dev pizza zinciri resmen satıldı! Türkiye için sürpriz gelişme

Dev pizza zinciri resmen satıldı! Türkiye için sürpriz gelişme
İBB Davası'nda yeni aşamaya geçildi! Tutuklular tahliye talep etti

İBB Davası'nda yeni aşamaya geçildi! Mahkemenin kararı ne olacak?
Altın yeniden sahnede! 7 aydır böylesi görülmemişti

Altında 7 ay sonra bir ilk!