Denizli'de Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 104 Bin 870 Sentetik Hap Ele Geçirildi, 4 Tutuklama
Denizli'de polis, il dışından getirilen 104 bin 870 sentetik ecza hapını ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçlamasıyla tutuklandı. Narkotik ekiplerinin 1 Eylül'de iki araca düzenlediği baskında, piyasaya sürülmek istenen haplar bulundu. Şüpheliler adliyeye sevk edildikten sonra mahkemece cezaevine gönderildi.
Denizli'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, il dışından temin edilerek piyasaya sunulmak istenen 104 bin 870 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında başarılı bir operasyona imza attı. 1 Eylül 2026 tarihinde il dışından kente uyuşturucu madde sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen 2 araca operasyon düzenledi. Araçlarda yapılan aramalarda piyasaya sürülmek istenen 104.870 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.