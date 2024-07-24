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Denizli Cezaevi'nde Mahkumlar ve Personel Zehirlendi

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Denizli Kocabaş Açık, D Tipi ve T Tipi Kapalı Cezaevi'nde akşam yemeği yiyen çok sayıda mahkum ve infaz koruma memuru zehirlendi. Mahkumların bir kısmı hastanelere bir kısmı ise cezaevi içerisinde kurulan sahra hastanesinde tedavi edilirken, haberi duyan yakınları Devlet Hastanesine akın etti.

Denizli Kocabaş Açık, D Tipi ve T Tipi Kapalı Cezaevi'nde akşam yemeği yiyen çok sayıda mahkum ve infaz koruma memuru zehirlendi. Mahkumların bir kısmı hastanelere bir kısmı ise cezaevi içerisinde kurulan sahra hastanesinde tedavi edilirken, haberi duyan yakınları Devlet Hastanesine akın etti.

Denizli Kocabaş Açık, D Tipi ve T tipi Kapalı Cezaevi'nde Pazartesi günü öğle ve akşam yemeğinde dağıtılan tavuk ve makarnadan yiyen çok sayıda mahkum ve infaz koruma memurunda gece saatlerinde ishal, kusma ve mide bulantısı şikayetleri görüldü. Şikayetler üzerine durumu ciddi olan bazı mahkumlar Honaz Devlet Hastanesi ve kent merkezindeki hastanelere sevk edildi. Durumu hafif olan mahkum ve personel için ise cezaevi içerisinde sahra hastanesi kuruldu. Hastanelerde tedavi altına alınan mahkumların durumunun iyi olduğu, bir kısmının ise taburcu edilerek tekrar cezaevine nakledildikleri belirtildi. Cezaevi içerisinde kurulan sahra hastanesinde tedavi edilen mahkumların ise doktor gözetiminde oldukları öğrenildi. Mahkumların zehirlendiği haberini alan aile yakınları ise Denizli Devlet Hastanesine akın etti. Yakınlarından haber alamadıklarını ileri süren mahkum aileleri güçlükle sakinleştirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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