Denizli Bozkurt'ta su yüklü tır kavşakta yan yattı, sürücü hafif yaralandı

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Denizli'nin Bozkurt ilçesi girişindeki kavşakta virajı alamayan su yüklü tır yan yattı. Dorsenin örtüsünün kırılması sonucu su şişeleri ve damacanalar yola savruldu.

Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Denizli'nin Bozkurt ilçesi girişindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, su yüklü tır, kavşaktaki virajı dönemeyerek yan yattı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan tır sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, aldığı darbe sonucu dorsenin örtüsünün kırılmasıyla tır'da bulunan su şişeleri ve damacanalar yola savruldu. Hasar gören tır ile yola saçılan damacanaların kaldırılması sırasında trafik tek yönden kontrollü olarak sağlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı