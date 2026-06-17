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Denizli'de jandarmadan uyuşturucu baskını: Baro başkanı ve 11 avukat gözaltına alındı

Denizli'de jandarmadan uyuşturucu baskını: Baro başkanı ve 11 avukat gözaltına alındı
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Denizli'de jandarma narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda Baro Başkanı Ufuk Kök'ün de aralarında bulunduğu 12 avukat gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Denizli'de Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Baro Başkanı Ufuk Kök'ün de aralarında bulunduğu 12 avukat gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda Denizli Barosu Başkanı Ufuk Kök'ün de aralarında olduğu 12 avukat gözaltına alınarak, hassas burunlu köpekler ile Denizli Barosu ile avukatların ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Gözaltına alınan avukatların ifade işlemlerine başlanacağı öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı

Baro başkanı ve 11 avukat gözaltında! Suçlama yüz kızartıcı
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