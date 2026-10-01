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Denizli Acıpayam'da Tarım ve Orman ekipleri fırınlara gece hijyen denetimi yaptı

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Denizli Acıpayam'da Tarım ve Orman ekipleri fırınlara gece hijyen denetimi yaptı
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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde faaliyet gösteren ekmek üretim işletmeleri, Acıpayam İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gece denetlendi. Denetimlerde üretim süreçleri, hijyen ve sanitasyon şartları ile gıda mevzuatına uygunluk titizlikle kontrol edildi.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla ekmek üretimi yapan işletmelere yönelik gece denetimlerini sürdürüyor.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, gıda güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla ekmek üretimi yapan fırınlara yönelik denetimler aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Acıpayam İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren ekmek üretim işletmelerinde gece saatlerinde denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde işletmelerin üretim süreçleri, hijyen ve sanitasyon şartları ile gıda mevzuatına uygunluğu titizlikle kontrol edildi. Ekipler tarafından üretim alanları ve işletmelerin genel şartları incelenirken, gıda güvenliğine yönelik gerekli kontroller de yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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