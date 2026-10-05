Haberler

Denizli Acıpayam'da kontrolden çıkan otomobil takla atıp alev alev yandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli Acıpayam'da kontrolden çıkan otomobil takla atıp alev alev yandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attıktan sonra alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, otomobil adeta hurdaya döndü.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kontrolden çıkarak kaza yapan bir otomobil kısa sürede alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Kaza, Acıpayam ilçesine bağlı Mevlütler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Devrilen otomobil sürücünün araçtan ayrılmasıyla alev almaya başladı. Alevlerin kısa sürede aracı sarması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale etti. Meydana gelen kaza ve sonrasındaki yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, araç adeta hurdaya döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail'de yankı uyandıran önerge kabul edildi! Parti liderinin ülkeye girişi yasaklandı

Önerge kabul edilince ortalık karıştı! Ülkeye girişi resmen yasaklandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maraş dondurmacısının turist kadına yaptığı şov tartışma yarattı

Tartışma yaratan dondurma şovu
'Annem hasta' deyip izin alan işçi tazminatsız kovuldu, mahkeme işvereni haklı buldu! İşte sebebi

Aman dikkat! İş yerinizden izin alırken iki kez düşünün
Konya'da boşanma aşamasındaki eşini kızının gözü önünde 4 kurşunla vurdu! Kadının hayati tehlikesi var

Boşanma aşamasındaki eşini kızının gözü önünde kurşunladı
Yasmin Erbil ile sevgilisi Yiğit Poyraz'ın eğlenceli anları! Bu kez rakip oldular

Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz'ın eğlenceli rekabeti kamerada
Merve Özbey sahneden inerken düştü! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Merve Özbey sahneden inerken düştü! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Yargı camiasının acı günü! Savcı Orhan Kılıç hayatını kaybetti

Yargı camiasının acı kaybı! Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu
Biran Damla Yılmaz, eski sevgilisine destek veren Aybüke Pusat'ı takipten çıkardı

Eski sevgiliye destek geldi, Biran Damla Yılmaz affetmedi!