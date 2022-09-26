Denizli 3. sayfa haberleri: Denizli'de bir haftada 60 şüpheli tutuklandı

Denizli genelinde gerçekleşen asayiş olaylarında yakalanan toplam 60 şüpheli, çıkarıldığı makamlarca tutuklandı.

Denizli'de huzur ve güvenliğin artırılması için çalışmalar hız kesmeksizin devam ediyor. 32 bin 735 kişin GBT ve UYAP sorgulaması yapılırken, 272 umuma açık eğlence yeri ise denetlendi.

1 cinsel taciz şüphelisi tespit edilerek yakalandı. Geçici konaklama yerleri ve araç kiralama şirketlerine yönelik yapılan kontrol ve denetimlerde, 9 ayrı adreste bulunan toplam 168 apart dairesi kontrol edilerek 2 apart yetkilisine 40 bin 177 TL idari para cezası uygulandı. Olaylarda bir hafa içinde toplamda 60 şüpheli tutuklandı.

Yapılan çalışmalar neticesinde; 5 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca, 3 adet fişek, 1 adet bıçak, 1 adet cep telefonu, 1 adet çalıntı otomobil, 5 adet çalıntı motosiklet, hırsızlık olayı sonucunda 250 bin TL değerinde tekstil malzemesi, 3 adet dizüstü bilgisayar ele geçirildi. - DENİZLİ