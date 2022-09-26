Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli 3. sayfa haberleri: Denizli'de bir haftada 60 şüpheli tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Denizli 3. sayfa haberleri: Denizli'de bir haftada 60 şüpheli tutuklandı

Gelen Denizli haberine göre Denizli genelinde gerçekleşen asayiş olaylarında yakalanan toplam 60 şüpheli, çıkarıldığı makamlarca tutuklandı.

Denizli genelinde gerçekleşen asayiş olaylarında yakalanan toplam 60 şüpheli, çıkarıldığı makamlarca tutuklandı.

Denizli'de huzur ve güvenliğin artırılması için çalışmalar hız kesmeksizin devam ediyor. 32 bin 735 kişin GBT ve UYAP sorgulaması yapılırken, 272 umuma açık eğlence yeri ise denetlendi.

1 cinsel taciz şüphelisi tespit edilerek yakalandı. Geçici konaklama yerleri ve araç kiralama şirketlerine yönelik yapılan kontrol ve denetimlerde, 9 ayrı adreste bulunan toplam 168 apart dairesi kontrol edilerek 2 apart yetkilisine 40 bin 177 TL idari para cezası uygulandı. Olaylarda bir hafa içinde toplamda 60 şüpheli tutuklandı.

Yapılan çalışmalar neticesinde; 5 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca, 3 adet fişek, 1 adet bıçak, 1 adet cep telefonu, 1 adet çalıntı otomobil, 5 adet çalıntı motosiklet, hırsızlık olayı sonucunda 250 bin TL değerinde tekstil malzemesi, 3 adet dizüstü bilgisayar ele geçirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Denizli 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title