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Denizli 3. sayfa haberleri | Çivril'de avlanması yasak olan kızılgeyiği vurup derisini yüzdüler

3. Sayfa Haberleri

Denizli 3. sayfa haberleri | Çivril'de avlanması yasak olan kızılgeyiği vurup derisini yüzdüler

Denizli haberi: DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çivril ilçesinde avlanması yasak olan kızılgeyiği vuran kaçak avcılar, yakalanmamak için hayvanın derisini yüzüp etlerini parçalayarak götürdü.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çivril ilçesinde avlanması yasak olan kızılgeyiği vuran kaçak avcılar, yakalanmamak için hayvanın derisini yüzüp etlerini parçalayarak götürdü.

Çivril ilçesinde buluna Akdağ'da yaşayan ve avlanması yasak olan bir kızılgeyik, kaçak avcılar tarafından vuruldu. Vurdukları hayvanın derisini dağ başında yüzen şüpheliler, yakalanmamak için kızılgeyiğin etlerini de parçalayarak zirveden indirdi.

Yürüyüş için çıktıkları Akdağ'a karşılaştıkları ürkütücü manzara karşısında büyük üzüntü yaşayan doğaseverler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyon 5. Bölge Müdürlüğüne ihbar etti. İhbar üzerine Akdağ'a gelen DKMP Afyon 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kızılgeyiğin derisi ve bacaklarını muhafaza altına aldı. Şüphelilerin yakalanması ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için bölgede önlemlerin artırıldığı öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Denizli Afyon Akdağ 3. Sayfa Haberler

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