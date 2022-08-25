Denizli 3. sayfa haberi: Denizli'de yolcu otobüsü devrildi 3. Sayfa Haberleri Edinilen Denizli gelişmesine göre Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Antalya-Muğla karayolu üzerinde yolcu otobüsü devrildi. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Antalya-Muğla karayolu üzerinde yolcu otobüsü devrildi. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi. Kaza, Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, Antalya-Muğla karayolu üzerinde seyir halindeki yolcu otobüsü devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Otobüste sıkışan yolcuları itfaiye kurtarma çalışma gerçekleştirdi. Sağlık ekipleri yaralı vatandaşlara yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi ve Denizli Devlet Hastanesine sevk etmeye devam ediyor. - DENİZLİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Pamukkale İtfaiye Antalya Denizli 3. Sayfa Haberler

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