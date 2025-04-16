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Denizlerdeki Av Yasağı Sonrası Denetimler Başladı

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15 Nisan'da başlayan av yasağı sonrası, Tarım İlçe Müdürlükleri ekipleri tarafından Muğla'nın Gökova Körfezi'nde amatör ve ticari balıkçı teknelerinde denetimler yapıldı. Balıkçıların avlanma sahaları ve türler hakkında uyarıldığı denetimlerde, avlanma evrakları da kontrol edildi.

15 Nisan'da başlayan denizlerdeki av yasağı sonrası Tarım İlçe Müdürlükleri ekipleri tarafından amatör ve ticari balıkçı teknelerinde denetimler başladı.

15 Nisan-1 Eylül 2025 tarihleri arasında tüm denizlerde ticari amaçlı ensdüstriyel balıkçılık yapan gırgır ve paraketa gibi geleneksel yöntemler ile deniz canlıları avcılığı yapılması yasaklanmıştı. Balıkların üreme dönemleri nedeniyle denizlerdeki canlı popülasyon türünün üreme döneminde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 4,5 ay süre ile endüstriyel avcılık yasaklandı.

Gırgır ve paraketa ile avcılığın yasaklanmasının hemen ardından bugün sabah saatlerinde Ula ve Menteşe İlçe Tarım Müdürlüğü personellerince Gökova Körfezinde amatör ve ticari balıkçı teknelerinde denetim yapıldı. Denetimlerde balıkçılar avlanma sahaları ve türler konusunda uyarıldılar. Ayrıca balıkçıların avlanma evrakları denetlendi. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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