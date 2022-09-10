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Denizde kaybolan şahsın cesedine ulaşıldı

3. Sayfa Haberleri

Denizde kaybolan şahsın cesedine ulaşıldı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde denizde yüzen iki kardeşten biri kaybolurken, boğulma tehlikesi geçiren diğer kardeş ise hastaneye kaldırılmıştı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde denizde yüzen iki kardeşten biri kaybolurken, boğulma tehlikesi geçiren diğer kardeş ise hastaneye kaldırılmıştı. Denizde kaybolan kardeşin cansız bedeni ise 3 gün sonra bulundu.

3 gün önce İstanbul'dan Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesine gelen Cengiz Yılmaz (45) ve kardeşi Tolga Yılmaz (43) burada serinlemek için denize girdi. 2 kardeş dalgaların etkili olduğu denizde yüzdükleri esnada boğulma tehlikesi geçirdikleri görülmesi üzerine Cengiz Yılmaz çevredeki vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarılarak olay yerine çağrılan ambulansla ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edilmişti.

Denizde kaybolan Tolga Yılmaz'ın bulunması için ise Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi ve jandarma ekipleri denizde ve karada geniş çaplı arama çalışması başlattı. Yapılan aramaların 3. gününde kayıp şahsın cansız bedenine ulaşıldı. Kıyıya çıkarılan Tolga Yılmaz'ın cesedi savcılık incelemesinin ardından morga gönderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cengiz Yılmaz Tolga Yılmaz İstanbul Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

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