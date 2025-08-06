Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Ukraynalı Turist Kurtarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesi Damlataş açıklarında boğulma tehlikesi yaşayan Ukrayna uyruklu turisti kurtaran genç, o anları anlattı. Tekneleriyle balığa çıktıkları sırada turistle karşılaştıklarını belirten 17 yaşındaki genç, "Biraz durumu kötüydü kendisi denizde yüzemiyordu. Nefes alamıyordu biraz daha geç kalsak kötü olabilirdi'" dedi.

Olay, Alanya'nın Damlataş Plajı açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ukrayna vatandaşı olduğu öğrenilen bir kişi Damlataş Plajı açıklarında denize açıldı. Turist, bir süre sonra suyun ortasında çırpınmaya başladı. Durumu fark eden, denizde geziye ve balık tutmaya çıkan vatandaşlar, hızla harekete geçerek şahsı sudan çıkardı. Boğulma tehlikesi atlatan Ukraynalı, tekneye alınarak sahile çıkarıldı. Olay anları teknede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Gençler can simidi oldu

Ukraynalı turiste teknede yardım eden Efe Akbaş (17), o anları anlattı. Akbaş, "Geçtiğimiz Pazar günü arkadaşlarım ile hem tekne hem de balık turu için tekne ile denize çıkmıştık. Ukrayna uyruklu bir şahsın denizde çırpındığını gördük. Yanına gittiğimizde alkollü olduğunu sandık. Biraz durumu kötüydü. Kendisi denizde yüzemiyordu nefes de alamıyordu. Biraz daha geç kalsak kötü olabilirdi. Kendisini tekneye çektik. Ardından Alanya yat limanına götürdük. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından durumunun iyi olduğunu öğrendik" dedi.

Akbaş, tekneye aldıkları Ukraynalı turistin kendisine teşekkür ettiğini de sözlerine ekledi. - ANTALYA