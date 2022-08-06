Denizde boğulan kadın kurtarılamadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizde boğulan kadın kurtarılamadı

Denizde boğulan kadın kurtarılamadı

Aydın'ın Didim ilçesinde serinlemek için denize giren 45 yaşındaki kadın boğularak hayatını kaybetti.

 - Güncelleme:

Aydın'ın Didim ilçesinde serinlemek için denize giren 45 yaşındaki kadın boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Altınkum Mahallesi Konya Kültür Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site sahilinde denize giren 45 yaşındaki Perihan Aladağ bir anda hareketsiz kaldı. Kadının hareket etmediğini fark eden vatandaşlar, Aladağ'ı sahile çıkartarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, sitede bulunan ve tatil için plaja gelen bir doktor, Aladağ'a ilk müdahaleyi yaptı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Aladağ'ı ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılmayan Aladağ hayatını kaybetti. Aladağ'ın ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğarken, cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir'e sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

112 Acil Çağrı Altınkum Konya Aydın 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title