Haberler

Ro-Ro Gemisine Drone Saldırısı: 22 Mürettebat Tahliye Edildi

Ro-Ro Gemisine Drone Saldırısı: 22 Mürettebat Tahliye Edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Novorossiysk'ten Samsun'a giden NADEZHDA adlı Ro-Ro gemisi, açık denizde dron saldırısına uğradı. 13'ü Türk 22 mürettebat Rus unsurlarca tahliye edildi; 3 personelin durumu ağır, gemide yangın sürüyor.

Denizcilik Genel Müdürlüğünden (DGM) yapılan açıklamada, Novorossiysk Limanı'ndan Samsun'a seyir halinde bulunan NADEZHDA isimli Ro-Ro gemisinin dron saldırısına uğradığı belirtilerek, "Gemide bulunan denizcilerin Rusya Federasyonu'na ait deniz unsurları tarafından emniyetli şekilde Novorossiysk Limanı'na tahliye edildiği öğrenilmiştir. İlk bilgilere göre 3 personelin sağlık durumunun ağır olabileceği bildirilmiştir" denildi.

Konuya ilişkin DGM tarafından yapılan yazılı açıklamada, "3 Ağustos 2026 tarihinde, Novorossiysk Limanı'ndan Samsun'a seyir halinde bulunan NADEZHDA isimli Ro-Ro gemisinin, Novorossiysk'e yaklaşık 20 deniz mili açıkta dron saldırısına uğradığı bilgisi alınmıştır. Gemide, 13'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 22 mürettebat bulunmaktadır. İlk belirlemelere göre geminin yaşam mahallinde ve baş kısmında hasar meydana gelmiş olup, gemide yangın devam etmektedir. MRCC Novo ile yapılan görüşme neticesinde, gemide bulunan denizcilerin Rusya Federasyonu'na ait deniz unsurları tarafından emniyetli şekilde Novorossiysk Limanı'na tahliye edildiği öğrenilmiştir. İlk bilgilere göre 3 personelin sağlık durumunun ağır olabileceği bildirilmiştir. Gemide yangın devam etmekte olup, bölgede dron saldırısı riskinin sürmesi nedeniyle kurtarma operasyonu gerçekleştirilememektedir. Konuya ilişkin gelişmeler yakından takip edilmekte olup tüm denizcilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıkla ailelerine kavuşmalarını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cem Küçük'ün tutuklandığı soruşturma büyüyor! Gazeteci Tahir Sarıkaya da gözaltına alındı

Cem Küçük soruşturması büyüyor! Bir gazeteci daha gözaltında
Türk gemisine Karadeniz'de dron saldırısı: 4 yaralı

Türk gemisine dron saldırısı! Görüntüler vahim, yaralılar var
Eski Survivor yarışmacısı Bennu Gerede için gözaltı kararı

Survivor yarışmacısı için gözaltı kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Wanda Nara'nın filtresiz gerçek hali olay

Bu gördüklerinizle hiç alakası yok! Wanda'nın filtresiz hali olay
Devrilen motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü öldü

Küçük çocuğun son anları kan dondurdu
Fatih Tekke'nin eşi yaptığı paylaşımla Salah transferini neredeyse açıkladı

Tekke'nin eşi, dünyanın konuşacağı transferi neredeyse kendi açıkladı
''Alacaksak en iyisini alalım'' diyen Dursun Özbek bombayı patlattı

''Alacaksak en iyisini alalım'' diyen Dursun Özbek bombayı patlattı
Düğün takılarını bozdurmaya giden damada kötü sürpriz

Düğün takılarını bozdurmaya giden damada kötü sürpriz
Boşanmak istediği eşinden şiddet gören kadının imdadına Sedat Peker yetişti

Görüntü olay olmuştu! İmdadına Sedat Peker yetişti

Feridun Düzağaç'tan hayranlarını üzen haber: Sahnelere ara veriyor

Ünlü şarkıcı hayranlarından helallik isteyerek hastalığını açıkladı