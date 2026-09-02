Tuğberk İmamoğlu gemisinde can filikası boş bulundu

Denizcilik Genel Müdürlüğü: "On gemi insanının görev yaptığı Tuğberk İmamoğlu gemisine ait can kurtarma araçları (serbest düşmeli can filikası dahil) deniz yüzeyinde bulunmuş, ne yazık ki içlerinde gemi personeli tespit edilememiştir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı