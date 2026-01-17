Mahsur kalan kedi için sahil güvenlik seferber oldu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, denizin kenarındaki iskelenin altında mahsur kalan Kedi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı balık adamların gerçekleştirdiği operasyonla kurtarıldı. O anlar balık adamların kafa kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Akçay Mahallesi sahilinde bulunan iskelenin alt kısmından kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu kontrol ettiğinde bir kedinin mahsur kaldığını fark etti. Kendi imkanlarıyla hayvanı kurtarmaya çalışan vatandaşlar, sonuç alamayınca durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı balık adamlar, kediyi kurtarmak için denize girdi. İskelenin altındaki karanlık ve dar bölgede titiz bir çalışma yürüten ekipler, kedinin yerini kısa sürede tespit etti. Balık adamlar, korktuğu gözlenen kediyi yanlarında getirdikleri yüzer bir kasa üzerine alarak güvenli bölgeye taşıdı.

Denizden kıyıya çıkarılan kedi, sağlık durumunun iyi olduğunun anlaşılması üzerine doğal yaşam alanına bırakıldı. Kurtarma operasyonunun her anı, balık adamların kafa kameraları tarafından kaydedilirken, çevredeki vatandaşlar ekiplere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. - BALIKESİR