Haberler

Mahsur kalan kedi için sahil güvenlik seferber oldu

Mahsur kalan kedi için sahil güvenlik seferber oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, deniz kenarındaki iskelenin altında mahsur kalan kedi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı balık adamlar tarafından gerçekleştirilen operasyonla kurtarıldı. Mahsur kedinin kurtuluş anları, balık adamların kafa kameralarına yansıdı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, denizin kenarındaki iskelenin altında mahsur kalan Kedi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı balık adamların gerçekleştirdiği operasyonla kurtarıldı. O anlar balık adamların kafa kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Akçay Mahallesi sahilinde bulunan iskelenin alt kısmından kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu kontrol ettiğinde bir kedinin mahsur kaldığını fark etti. Kendi imkanlarıyla hayvanı kurtarmaya çalışan vatandaşlar, sonuç alamayınca durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı balık adamlar, kediyi kurtarmak için denize girdi. İskelenin altındaki karanlık ve dar bölgede titiz bir çalışma yürüten ekipler, kedinin yerini kısa sürede tespit etti. Balık adamlar, korktuğu gözlenen kediyi yanlarında getirdikleri yüzer bir kasa üzerine alarak güvenli bölgeye taşıdı.

Denizden kıyıya çıkarılan kedi, sağlık durumunun iyi olduğunun anlaşılması üzerine doğal yaşam alanına bırakıldı. Kurtarma operasyonunun her anı, balık adamların kafa kameraları tarafından kaydedilirken, çevredeki vatandaşlar ekiplere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye ordusu, Deyr Hafir'de operasyon düzenledi, YPG geri çekildi

Ordu operasyon düzenledi, YPG kısa sürede pes etti
Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama

Dışişleri'nde gece yarısı ataması! Hakan Fidan'a yeni sağ kol
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı

Gözaltındaki Ümit Karan ile ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kazaya sebep olan 'kaynakçı'ya tekme tokat dayak

Trafikte dehşet anları! Kazaya sebep olan 'kaynakçı'ya dayak
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Nazlıcan Taşkın, savcılığın talebini duyunca baygınlık geçirdi

Savcılığın talebini duyan ünlü isim baygınlık geçirdi
Güngören'de öldürülen Atlas'ın annesi konuştu

Vahşice katledilen Atlas'ın son sözleri bu olmuş
Bir anda camiye daldı! Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu

Bir anda camiye daldı! Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu
Kazaya sebep olan 'kaynakçı'ya tekme tokat dayak

Trafikte dehşet anları! Kazaya sebep olan 'kaynakçı'ya dayak
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt

Bakan Tekin'den tartışma yaratan "Atatürk" iddiasına yanıt
İstanbul'da harita yeniden çizilecek! O bölgede dev bir kent kuruluyor

İstanbul'da harita yeniden çizilecek! O bölgede dev bir kent kuruluyor