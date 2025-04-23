Deniz Kenarında Kayalıklardan Düşen Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Zonguldak'ta deniz kenarında yürüyen B.Y., kayalıklardan düşerek yaralandı. İlk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı ve yaralı hastaneye sevk edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Deniz kenarında yürürken kayalıklardan düştü
ZONGULDAK - Zonguldak'ta bir kişi deniz kenarında yürürken kayalıklardan düştü. Yaralının imdadına ekipler yetişti.
Alaplı ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, Alaplı Sahil dolgu alanına giden B.Y. sahil kenarında bulunan kayalıktan aşağıya düşerek yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Alaplı İtfaiye ve sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ - 3.Sayfa