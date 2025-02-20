Demre'de Horoz Dövüştürenlere Operasyon: 14 Kişiye Cezalar Kesildi

Antalya'nın Demre ilçesinde horoz dövüştürülüp bahis oynatıldığı tespit edilince jandarma operasyon düzenledi. Baskında 8 dövüş horozu muhafaza altına alınırken, 14 kişiye toplam 129 bin 458 TL para cezası kesildi.

Antalya'nın Demre ilçesinde horoz dövüştürülüp bahis oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, düzenlenen operasyonda 8 adet dövüş horozunu muhafaza altına aldı. Olayla ilgili 14 kişiye toplam 129 bin 458 TL idari para cezası uygulanırken, horozlar veteriner hekim kontrolünün ardından Demre İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi. Demre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, horoz dövüştürdüğü tespit edilen H.T.V. isimli şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadelenin azim ve kararlılıkla süreceğini belirterek, vatandaşların yasa dışı faaliyetlerle ilgili ihbarlarını güvenlik güçleriyle paylaşmalarını istedi. - ANTALYA