Demokrat Senatör Alex Padilla, İç Güvenlik Bakanı'nın Basın Toplantısında İtidal ve Kelepçelendi

Demokrat Senatör Alex Padilla, İç Güvenlik Bakanı'nın Basın Toplantısında İtidal ve Kelepçelendi
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ABD Senatörü Alex Padilla, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in basın toplantısında soru sormaya çalışırken güvenlik güçleri tarafından odadan itilerek çıkarıldı ve yere yatırılarak kelepçelendi. Olay, her iki partiden de tepki topladı.

Demokrat Partili ABD Senatörü Alex Padilla, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'e basın toplantısı sırasında soru sormaya çalışınca, güvenlik görevlileri tarafından itilerek odadan çıkarıldı ve yüzüstü yere yatırılarak kelepçelendi.

Demokrat Partili ABD Senatörü Alex Padilla, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'e Los Angeles'taki protestoları değerlendirdiği basın toplantısı sırasında soru sormaya çalışınca ortalık karıştı. Padilla, güvenlik görevlileri tarafından itilerek odadan çıkarıldı ve yere yatırılarak kelepçelendi.

Çevredekileri tarafından çekilen görüntülerde, Padilla'nın güvenlik görevlisi tarafından odana çıkması için ittirildiği sırada "Ben Senatör Alex Padilla, bakana sorularım var" dediği ve ardından, "Çekin ellerinizi" dediği duyuldu. Daha sonra Padilla'nın yüzüstü yere yatırılarak ellerinin kelepçelendiği görüldü.

Her iki partiden milletvekilleri Padilla'ya yönelik müdahaleyi eleştirdi. Cumhuriyetçi Senatör Lisa Murkowski, Kongre Binası'nda gazetecilere yaptığı açıklamada Senatör Padilla'ya yönelik müdahaleyi "yanlış" ve "iğrenç" olarak nitelendirdi.

Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, Senato kürsüsünde yaptığı konuşmada olayı kınayarak, "Az önce midemi bulandıran bir şey gördüm. Bir ABD senatörünün tartaklanması. Neler olup bittiğine dair acil cevaplara ihtiyacımız var" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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