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Demirözü Kaymakamlığından dolandırıcılık uyarısı

Demirözü Kaymakamlığından dolandırıcılık uyarısı
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Bayburt’un Demirözü ilçesinde son dönemde artan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlar uyarıldı.

Bayburt'un Demirözü ilçesinde son dönemde artan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlar uyarıldı. Demirözü Kaymakamlığınca yapılan uyarıda, telefon, sosyal medya, internet siteleri ve SMS yoluyla gelen şüpheli tekliflere karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Vatandaşların piyasa fiyatının oldukça altında sunulan yüksek kazanç vaatlerine ve sahte internet siteleri üzerinden ödeme talep eden girişimlere itibar etmemeleri gerektiği vurgulandı.

Dolandırıcıların kendilerini savcı, polis, jandarma veya banka görevlisi olarak tanıtarak para ya da herhangi bir menfaat talep edebildiği kaydedildi. Bu tür taleplerle karşılaşılması halinde kişilere itibar edilmemesi gerektiği aktarıldı.

Demirözü Kaymakamlığının açıklamasında, "İlçemizde son dönemde artan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları büyük önem arz etmektedir. Telefon, sosyal medya, internet siteleri ve SMS aracılığıyla yüksek kazanç veya piyasa fiyatının oldukça altında yapılan tekliflere, sahte siteler üzerinden ödeme talep eden girişimlere ve benzeri dolandırıcılık yöntemlerine kesinlikle itibar edilmemelidir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "Kendini savcı, polis, jandarma veya banka görevlisi kimliğiyle tanıtarak vatandaşlarımızdan para ya da herhangi bir menfaat talep eden kişilere kesinlikle itibar edilmemeli, bu tür durumlar derhal güvenlik birimlerine bildirilmelidir" denildi.

Kaymakamlık tarafından yapılan uyarıda, vatandaşların dolandırıcılık olaylarıyla karşılaşmaları halinde 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden güvenlik birimlerine başvurmaları istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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