Aladağlar'da rahatsızlanan dağcı hastaneye kaldırıldı

Niğde'nin Çamardı ilçesinde Aladağlar Demirkazık zirvesine tırmanış sırasında rahatsızlanan dağcı hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, dağcı Alper U. (38) 3756 rakımlı Demirkazık Dağı'na tırmanış sırasında saat 18.30 sıralarında rahatsızlandı. Dağcının arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2500 metrenin üzerindeki yüksekliklerde oksijen seviyesinin azalmasına bağlı olarak görülebilen baş dönmesi, mide bulantısı ve nefes darlığı yaşayan Alper U., Demirkazık Zirvesi'nden belirli bir noktaya kadar indirilerek kurtarma ekiplerine teslim edildi. Sokullupınar Kamp Alanı'nda hazır bekleyen sağlık ekipleri, yaklaşık saat 21.30'da indirilebilen dağcıyı ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla Çamardı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Alper U.'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı