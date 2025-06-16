Demirkapı Yaylası'nda Sisin Kurbanı Olan Dağcılar Kurtarıldı

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Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Demirkapı Yaylası'nda yürüyüş yapan 75 kişilik dağcı grubu, yoğun sis nedeniyle yollarını kaybetti. Jandarma ve AFAD ekipleri, grubun yardım çağrısına ulaşarak 2-3 saatlik bir çabanın ardından dağcıları kurtardı.

Demirkapı Yaylası'nda sisten yönlerini şaşıran dağcıların imdadına jandarma ve AFAD yetişti

TRABZON - Trabzon'un Çaykara ilçesinin Demirkapı Yaylası göller bölgesine yürüyüş yapan 75 kişilik dağcı grup, dönüş yolunda yoğun sisin etkisiyle yollarını şaşırınca imdatlarına jandarma, gönüllü korucular ve AFAD yetişti.

Alınan bilgiye göre, dün sabah saatlerinde araçlarla Uzungöl'ün yukarısındaki göller bölgesine giden 75 kişilik dağcı grubu buradaki yürüyüşleri sonrasında dönüşe geçti. Ancak yağmur ve sis nedeniyle Demirkapı Yaylası Bayburt il sınırlarına yakın bir noktada ekip dönüş yolunu kaybetti. Grubun telefonla yardım çağrısında bulunmasına rağmen jandarma ekiplerine konum bilgisi verememeleri üzerine yerleri tam olarak bir süre belirlenemedi. Gönüllü korucuların da yardımı ile bir süre sonra ekibin yeri ve konumu belirlendi. Bölgeye hareket eden ekipler, 2-3 saatlik yolculuğun ardından dağcı ekibe ulaşıldı. Dağcıların gönüllü korucular, jandarma ve AFAD ekipleri ile dönüşe geçtiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH ÖZEN - 3.Sayfa
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