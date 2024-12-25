Demir Parmaklıkta Sıkışan Köpeği İtfaiye Kurtardı
Balıkesir'in Balya ilçesinde evin demir parmaklıklı kapısına sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından hidrolik makasla kurtarıldı. İtfaiye ekipleri, kurtardıkları köpeği severek, su ve yem vererek doyurdular.
Balıkesir'in Balya ilçesinde evin demir parmaklı kapısına sıkışan köpeği itfaiye ekipleri hidrolik demir kesme makası ile parmaklıkları keserek, kurtardı. İtfaiye ekipleri demir parmaklı kapıdan kurtardıkları köpeği yem vererek, doyurdular.
Olay Balya ilçesine bağlı Narlı kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Evin demir parmaklıklı kapısına sıkışan köpeğini kurtarmaya çalışan ev sahibi köpeği sıkıştığı demir parmaklıklı kapıdan kurtaramayınca 112 Acili aradı. Narlı kırsal Mahallesine sevk edilen itfaiyenin Altıeylül Grup Amirliği ekipleri hidrolik demir kesme makası ile parmaklıkları keserek, köpeği kurtardı. İtfaiye ekipleri demir parmaklı kapıdan kurtardıkları köpeğe uzun süre severek, su ve yem vererek, doyurdular. - BALIKESİR