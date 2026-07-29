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Demir kapıya sıkışan kirpiyi böyle kurtardılar

Demir kapıya sıkışan kirpiyi böyle kurtardılar
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Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde demir kapıya sıkışan kirpinin yardımına itfaiye ekipleri koştu.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde demir kapıya sıkışan kirpinin yardımına itfaiye ekipleri koştu.

Çiftlikköy ilçesinde bir kirpi demir kapının parmaklıkları arasında mahsur kaldı. Duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler demir parmaklıkları genişleterek kirpiyi olduğu yerden kurtardı. Olay bir cep telefonu kamerasına yansıdı. O anlar izleyenlerin içini ısıttı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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