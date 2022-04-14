Demir direk hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı - Haberler

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Demir direk hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Demir direk hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde demir direk hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı.

NİKSAR, TOKAT (İHA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde demir direk hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Niksar Orman işletme Müdürlüğüne ait orman sahası çevresinde bulunan 60 adet demir direği çalındı. Niksar ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve JASAT dedektifleri tarafından yapılan çalışmada 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından Niksar Adliyesine sevk edilen H.Ö ile A. Z. çıkarıldıkları mahkemece tutukladı. Ayrıca çalınan malzemeleri satın alan hurdacı M.B ve Z.K isimli şahıslar hakkında ise hırsızlık malı satın almaktan adli işlem başlatıldı. - TOKAT

Demir direk hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İlçe Jandarma Komutanlığı, Niksar, JASAT, Tokat, 3. Sayfa, Haberler

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